Beim Sonnenbaden in Kroatien Vanessa Mai: Oben-ohne-Bild sorgt auf Instagram für Aufregung

So viele Möpse

Neben Mai liegt an Deck des Bootes auch ein kleiner Hund, ein Mops. Klar, dass sich die Fans zu entsprechenden Witzeleien in den Kommentaren hinreißen lassen. Ohnehin kriegen sich viele bei diesem Anblick gar nicht mehr ein. Während manche sich fragen, wie man sich auf einem Foto derart freizügig zeigen kann, sind die meisten Kommentare äußerst positiv. "Ich finde das Bild großartig und wenn man so einen tollen Körper hat, darf man ihn auch zeigen!!!!!", schreibt eine Nutzerin stellvertretend. Wenn nur die ganzen plumpen Anmachsprüche nicht wären...