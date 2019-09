Abensberg - Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, übte auf dem politischen Gillamoos in Niederbayern starke Kritik an den bayerischen Oppositionsparteien und griff dabei besonders die Grünen scharf an. "Wir müssen die grüne Ideologie stoppen, bevor die noch mehr Unheil anrichten", sagte der bayerische Wirtschaftsminister am Montag in Abensberg (Landkreis Kelheim).