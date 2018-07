Beim NATO-Gipfel in Belgien Melania Trump und Brigitte Macron: Glamour-Auftritt der First Ladys

Während des NATO-Gipfels in Belgien kam es auch zu einem Wiedersehen der First Ladys Melania Trump (48) und Brigitte Macron (65). Beim Programm für die Partner der tagenden Staatsführer können sich die Frauen von US-Präsident Donald Trump (72) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (40) austauschen. Die beiden stellten in Belgien zudem einmal mehr ihren Sinn für Mode unter Beweis - wenn auch in recht unterschiedlicher Ausdrucksweise.