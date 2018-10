Beim Innsbrucker Ring Streit ums Kind – Frau täuscht Überfall vor

München - Eine 26-Jährige meldete sich bei der Polizei und behauptete, sie sei bei einem Spaziergang von einem maskierten Mann überfallen worden. Der Täter habe ihr in der Nähe des Innsbrucker Rings aufgelauert, sie in ein Gebüsch gezerrt und versucht, sie zu vergewaltigen. Als sie sich wehrte, sei der Mann geflohen. Sie erzählte, dass es einen Streit mit ihrem Ex-Mann gegeben habe und sie im Anschluss die Wohnung verlassen habe, um den Kopf freizubekommen. Am angeblichen Tatort fanden die Beamten tatsächlich eine Sturmhaube, die angeblich dem Ex-Mann gehört. In den Vernehmungen verwickelte sich die Mutter eines kleinen Kindes in Widersprüche.