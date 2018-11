Beim Innovator Award in New York Cara Delevingne: Was für ein innovativer Look!

Ein innovatives Outfit für eine innovative Preisverleihung. Bei den Innovator Awards des "WSJ Magazines" in New York kam Model und Schauspielerin Cara Delevingne (26, "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten") in einem aufregenden Ensemble. Der schwarze Jumpsuit aus dem Hause David Koma war zwar hochgeschlossen, sorgte aber durch Cut-Out-Details im Dekolleté und am Oberkörper für sexy Einblicke. Außerdem war der Jumpsuit rückenfrei.