15.000 Euro will keiner bekommen haben

Erbittert streiten sich hier die beiden in zweiter Instanz um Geld. Der Grund: Seit 2014 ist H. unzufrieden. Er will einen höheren Anteil für seinen Einsatz im boomenden Geschäftsmodell. H. kann Geld gebrauchen, er steckt in einer Scheidung. Er bestreitet allerdings, in seinem Stammlokal in der Rosenheimer Straße, im Oktober 2014 einen Vorschuss von 15.000 Euro in drei dicken Geldbündeln erhalten zu haben – für weitere Wiesn-Reservierungen und die Buchung von Hotelkontingenten.