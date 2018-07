Und nach dem 0:2 gegen Südkorea und dem damit verbundenen Scheitern deutete er öffentlich sogar Streit in der deutschen Nationalmannschaft an. "Wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen, wenn wir uns wiedersehen. Welche, werde ich öffentlich nicht sagen", sagte der Weltmeister im "ZDF".