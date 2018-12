Bei den Bayern könnte Pavard in Zukunft an der Seite von Niklas Süle (23) spielen – oder rechts in der Viererkette. "Benji hat das Niveau, in jedem europäischen Spitzenklub spielen zu können und wir respektieren voll und ganz, wenn das ab dem 1.7.2019 so sein wird", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke im Sommer der AZ und berichtete von "extrem lukrativen Anfragen" für Pavard. Reschke weiter: "Er ist ein herausragender Zweikämpfer, hat ein sehr gutes Kopfballspiel und eine starke Spielöffnung. Der Klub, der ihn am Ende verpflichtet, wird jahrelang Freude an einem Ausnahmeathleten haben."