Beim ersten DFB-Spiel dabei Cathy Hummels: "Ab nach Moskau"

Bereits im Vorfeld der WM hatte Cathy Hummels erklärt, dass sie und der gut fünf Monate alte Spross beim ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft dabei sein werden. Ob weitere Besuche in Russland folgen, bleibt abzuwarten. Am 21. Juni ist sie beruflich in München, wie sie auf Instagram bekanntgab. Das DFB-Team spielt als nächstes am 23. Juni in Sotschi gegen Schweden, am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea.