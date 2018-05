Beim Champions-League-Finale Das Netz regt sich über Oliver Kahns Tränen-Kritik auf

Emotionen bei Fußballern? Bittere Tränen angesichts der Tatsache, aufgrund einer schweren Verletzung neben dem Champions-League-Finale wohl auch bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in die Zuschauerrolle gedrängt zu werden? Das kommt für TV-Experte Oliver Kahn (48) nicht in die Tüte. Als bei der gestrigen Partie zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid zunächst der Ägypter Mo Salah (25, Liverpool) und später der Spanier Daniel Carvajal (26, Madrid) jeweils noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt vom Platz geführt werden mussten, gab es vom Titan so gar kein Verständnis für die feuchten Augen der Spieler.