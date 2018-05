Die irischen Ermittler baten Ingas ältere Schwester, einen Brief zu schreiben. Es wurde ein eindringlicher Appell an Zeugen, mögliche Mitwisser.

"Sie können sich nicht vorstellen, wie der Mord an meiner Schwester meine Familie verändert hat - wir sind innerlich zerbrochen." Sich ein Leben lang mit dieser Tat auseinandersetzen zu müssen, sei "grausam" und "krank". "Also bitte ich Sie, uns zu sagen, was Sie wissen", schrieb sie. "Andernfalls wird die Seele meiner Schwester niemals Frieden finden."