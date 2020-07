Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Roller am Montag im Werner-Egk-Bogen in Freimann gestohlen worden war. Zudem hatte der 17-Jährige keinen Führerschein. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahl eines Kraftrades angezeigt. Der 15-jährige bekam nur eine Anzeige wegen Diebstahls. Anschließend wurden die beiden Bürscherl in die Obhut ihrer Eltern übergeben.