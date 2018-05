Beide Eltern sind dabei Meghan Markles Vater soll doch zur Hochzeit kommen

Erst vor wenigen Wochen hatte die britische "Daily Mail" Bilder von Markles Vater veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass er sehr wohl zur Hochzeit kommen dürfte. Auf diesen verlässt er offenbar gerade einen Starbucks und trägt ein Buch unter dem Arm, das den Titel "Images of Britain - A Pictorial Journey Through History" trägt. Scheint ganz so, als ob er sich mit dem Land vertraut machen möchte, bevor er zur Hochzeit seiner Tochter reist.