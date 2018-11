Beichte in Reality-TV-Show Kim Kardashian stand bei ihrer ersten Hochzeit unter Drogen

Kim Kardashian (37) schiebt die Schuld an allem "Schlechten", was ihr bisher passiert ist, auf ihren Ecstasy-Konsum. Das zumindest legt die jüngste Ausgabe der Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" nahe. Denn darin sagt sie im Gespräch mit Scott Disick (35) und Kendall Jenner (23): "Ich habe einmal Ecstasy genommen und ich habe geheiratet. Ich habe es wieder genommen, ich habe ein Sex-Tape gemacht. Als würde so alles Schlimme passieren."