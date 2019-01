Grund für Bastian Yottas Festnahme am Flughafen

Warum wurde Bastian Yotta eigentlich festgenommen? Auch darüber spricht der 42-Jährige: "Ich habe 2014 eine Steuererklärung abgegeben. Fakt ist, die haben versucht, mir etwas zuzustellen an meine alte Adresse und das kam nicht an. Dann hat jemand gesagt: Flucht! Der hat sich abgesetzt in die USA." Und weiter: "Ich habe 2014 Steuern gezahlt. Wenn da doch irgendwas falsch gelaufen sein sollte, dann war das hundertprozentig keine Absicht! Die Vermutung ist, ich habe zu wenig gezahlt und damit hinterzogen."