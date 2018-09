Beichte auf Instagram Lily Allen: "Ich habe mit Escort-Damen geschlafen"

Sängerin Lily Allen (33, "No Shame") hat verraten, dass sie Frauen für Sex bezahlt hat, weil sie sich "verloren und einsam" fühlte. Der Popstar erklärte zudem in einem Instagram-Post: "Ich bin nicht stolz darauf, aber ich schäme mich nicht. Ich mache es nicht mehr." Offenbar plante die "Mail on Sunday", die Geschichte zu veröffentlichen, Lily Allen kam dem Blatt nun zuvor und versprach mehr Details über ihre "dunklen Tage": Zu lesen sein werden diese in ihrem Buch "My Thoughts Exactly", das am 20. September erscheinen soll.