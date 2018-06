Herberger, Schön, Beckenbauer, die drei Weltmeistertrainer vor Löw, waren allesamt Menschenfänger, Menschenversteher. "Er war wie ein Vater zu uns", beschrieb Spieler Jupp Posipal die Autorität Herberger. "Der wollte keinen Ärger", sagte Gerd Müller über Schön, der laut Sepp Maier "verständnisvoll, aber sehr empfindlich" war. Und der Franz? "Der war eben der Franz", so Lothar Matthäus.

So schaltet Jogi Löw ab

Was verbindet nun Löw mit seinen drei Vorgängern, den Trainerweltmeistern? Wenig. Als Herberger aufhört, ist der kleine Schwarzwald-Bub Jogi gerade mal vier. Bei Schöns WM-Triumph 1974 kickt der Gymnasiast in seinem Geburtsort Schönau für die TuS, später für den FC. Während der Kaiser-WM 1990 spielt Löw in der Schweiz für den FC Schaffhausen. Beim Sommermärchen 2006 war Löw der technisch-taktische Mastermind hinter Motivator Jürgen Klinsmann, den er dann im Anschluss an den dritten WM-Platz beerben sollte.

Aktuell ist Löw bereits im Tunnel, in diesem Mix aus Anspannung und Konzentration. "Ich versuche, keine Ablenkung zuzulassen", sagt er. Beim Sport schaltet er ab. Sein Ritual: Drei Stunden vor Anpfiff einer Partie geht er in den Fitnessraum des Hotels, macht mit Thera-Bändern spezielle Übungsformen zur Stärkung der Muskulatur. Eine Anti-Stress-Maßnahme. Man sieht es an Löws Oberarmen. Wenn Löw am Ziel ist, spannt er sie am 15. Juli in Moskau kameragerecht an.

