Ihr Bruder soll am Telefon weiterhelfen. "Der wird sich jetzt bestimmt im Grab umdrehen", so die Quasselstrippe und erklärt ihn kurzfristig für tot. Er weiß die richtige Antwort "I Kissed A Girl". Am Ende geht Janine Wispeler mit 16.000 Euro nach Hause und will ein Wochenende lang verreisen, dorthin, "wo es so richtig cool" ist. Jauch scherzt: "Also zehn Kilometer von Oldenburg entfernt."