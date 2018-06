Bei "Trooping the Colour" Herzogin Meghan: Mit diesem Outfit fällt sie aus der königlichen Reihe

Eigentlich soll sich bei "Trooping the Colour", der alljährlichen Militärparade in Großbritannien, alles um Queen Elizabeth II. (92) und ihren bereits zurückliegenden Geburtstag drehen. Doch eine Dame stahl der Monarchin, die sich zur Feier des Tages in hellem Blau zeigte, dann doch ein wenig die Show: Neu-Royal Herzogin Meghan (36). Sie begeisterte die Zuschauer in Blassrosa.