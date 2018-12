Bei Trauergottesdienst in Houston Beerdigung von George H. W. Bush: Auch Prominente verabschieden sich

Während sich Donald Trump (72), die noch lebenden Ex-Präsidenten der USA und internationale Würdenträger bereits am Mittwoch in einer live übertragenen Trauerfeier von George H. W. Bush (1924 - 2018, "My Life in Letters and Other Writings") verabschiedeten, nahmen am Donnerstag zahlreiche Prominente Abschied. Bevor der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika am späten Donnerstagnachmittag (Ortszeit) neben seiner ebenfalls verstorbenen Frau Barbara Bush (1925 - 2018) beerdigt werden soll, fand im texanischen Houston ein Trauergottesdienst statt.