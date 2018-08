Immer wieder Vorfälle

Der Hitlergruß gilt als "Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" und demenstprechend versteht die Polizei keinen Spaß, wenn er in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Trotzdem kam dies in der letzten Zeit immer wieder vor. An einem Wochenende Mitte Juli kame es an mehren Tagen hintereinander zu solchen Vorfällen. Mal ging es um Jugendlche an der Isar, dann um Fußballfans auf der Leopoldstraße, dann um Männer im Alten Botanischen Garten. Anfang August gab es außerdem einen ähnlichen Fall an der Feldherrnhalle. Ein 54-Jähriger postierte sich dort und zeigte den Hiltergruß.