Bei Solo-Tour durch Afrika Melania Trump: Shitstorm wegen ihrer Hutwahl bei Safari

Ein Hut von Melania Trump (48) sorgt für den nächsten Shitstorm: Bei ihrem ersten Solo-Trip durch Afrika besuchte die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (72) am Freitag den Nairobi National Park in Kenia. Dort nahm sie an einer kurzen Safari teil. Dabei wurde sie mit einem weißen Tropenhelm fotografiert. Dazu trug sie eine weiße Bluse und beigefarbene Reiterhosen. Doch was ist daran so verwerflich?