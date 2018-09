Bei "Saturday Night Live" Matt Damon spielt einen zornigen Brett Kavanaugh

Kavanaugh und die Chips-Tüte

Damon gab in einem längeren Sketch eine überspitzte Variante des ohnehin umstrittenen US-Richterkandidaten Brett Kavanaugh (53). Äußerst zornig und angestrengt kam seine Persiflage daher, die während einer Anhörung Kavanaughs spielt. So betonte Damon beispielsweise in seiner Rolle, dass er seine Rede am Vorabend ganz allein geschrieben und dabei in eine leere Chips-Tüte gebrüllt habe.