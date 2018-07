Altstadt - Bei Temperaturen um die 30 Grad wurde ein Hund am Samstag für längere Zeit in einem Auto eingeschlossen. Ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung ist auf den geparkten Wagen aufmerksam geworden, weil die Alarmanlage in unregelmäßigen Abständen angegangen ist. Wie sich kurz darauf herausstellte, war der Hund der Auslöser für den Alarm – das Tier sprang im Auto hin und her und aktivierte dadurch das Signal.