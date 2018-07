Bei Regen in der Karibik Königin Máxima der Niederlande: Ganz in Orange auf Curacao

Es ist ein verregneter Tag, als das niederländische Königspaar am Sonntag auf der niederländischen Karibikinsel Curacao eintrifft. Doch von Grau in Grau konnte nicht die Rede sein, denn Königin Máxima (47) überstrahlte in ihrem ärmellosen, taillierten Minikleid mit Rundausschnitt die Szenerie vollends. Der Grund dafür war das leuchtende Orange ihres Outfits, das zugleich die Nationalfarbe der Niederlande ist.