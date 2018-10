Bei Rede für "Elle" verraten Bestätigt: Lady Gaga hat sich mit Christian Carino verlobt

Wo andere Stars die Verlobung an die ganz große mediale Glocke hängen, hat Superstar Lady Gaga (32, "Joanne") einen denkbar anderen Weg gewählt. Dass sie und ihr Freund Christian Carino (49) planen, den Bund der Ehe einzugehen, hat die Musikerin und Schauspielerin, die derzeit in "A Star Is Born" für Furore sorgt, ganz beiläufig verraten. So habe sie während einer Rede bei der "25th Annual Women in Hollywood Celebration", die jährlich von "Elle" ausgetragen wird, unter anderem ihrem "Verlobten Christian" gedankt, zitiert "E! Online" aus ihrer Rede.