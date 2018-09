Protest im Hambacher Forst forderte bereits Todesopfer

Umweltschützer protestieren seit Jahren dagegen, dass der Energiekonzern RWE weite Teile des Waldes roden will, um Braunkohle zu baggern. RWE hält die Rodung für unerlässlich, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Seit zwei Wochen läuft die, sogar in Polizeikreisen als unverhältnismäßig bezeichnete, Räumung des Protestcamps, bei der mehrere Hundert Beamte im Einsatz sind. Vor gut einer Woche war der Journalist und Blogger Steffen Meyn, der die Räumung dokumentieren wollte, bei einem Sturz durch eine Hängebrücke ums Leben gekommen.