Bei Radio-Interview mit Joe Rogan Elon Musk kifft live vor der Kamera

Was ist nur mit Elon Musk (47) los? Der zuletzt stark in die Kritik geratene und streitbare Boss des US-Elektroauto-Herstellers Tesla hat sich erneut einen Fauxpas geleistet. Diesmal allerdings vor laufenden Kameras. In der berühmten Radioshow von US-Comedian Joe Rogan (51, "Talking Monkeys In Space"), die abgefilmt und im Internet veröffentlicht wird, griff Musk genüsslich zum Joint und kiffte während des Interviews.