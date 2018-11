Seit 13 Jahren steht Lena Gercke in der Öffentlichkeit und war fast die gesamte Zeit in festen Händen. 2009 war sie liiert mit Sänger Jay Khan, 2011 bis 2015 mit Fußballer Sami Khedira und von 2016 bis 2018 mit Kilian Müller-Wohlfahrt. Dem Magazin "DB Mobil" sagt sie: "Ich war mein Leben lang in Beziehungen. Immer wenn eine zu Ende war, habe ich kurze Zeit später den nächsten tollen Menschen getroffen. Das war nie was Kurzes oder Schnelles."