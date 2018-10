Bei Podiumsdiskussion Gigi Hadid beschwert sich über ihre Figur: "Hätte gerne einen Hintern"

"Ich möchte auch einen Hintern haben"

Im Gespräch mit Hadid erklärte sie in Bezug auf die Vorwürfe, dass sie viel zu dürr sei: "Ja, ich weiß, ich bin dünn. Ich sehe in den Spiegel. Ich versuche Burger zu essen und Kniebeugen zu machen. Ich möchte auch einen Hintern haben." In ihren Ausführungen wurde sie von ihren Kolleginnen unterstützt. "Immer, wenn ich mit dir arbeite, steht in der Nähe ein Taco- oder ein Burger-Truck", pflichtete ihr Ashley Graham bei.