Bei Onkel Harrys Hochzeit Prinzessin Charlotte stiehlt mal wieder allen die Show

Charlotte trug wie die anderen Blumenmädchen ein weißes Kleid von Givenchy, dazu weiße Schuhe von Aquazurra, die ihre Initialen und das Hochzeitsdatum eingraviert haben. Die Schuhe sind ein Geschenk der Herzogin von Sussex. Ein Blumenkranz aus weißen Rosen vervollständigte ihren Look. George hingegen hatte wie alle "Page Boys" eine dunkelblaue Mini-Gehrockuniform der Blues and Royals an, wie Papa William und Onkel Harry.