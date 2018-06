Zum Glück fiel Rihanna das Malheur rechtzeitig auf und sie konnte das drohende Unglück mit ihrer Hand verhindern. Sie nahm den Red-Carpet-Fauxpas mit Humor und grinste weiter fröhlich in die Kameras. Doch offenbar wollte die Brust nicht so recht im Kleid bleiben, denn laut "The Sun" war es wenig später bereits wieder soweit, dass man als Außenstehender einen intimen Einblick hätte erhaschen können. Doch "RiRi" konnte ins Kino verschwinden.