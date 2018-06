"Wir sind am Boden zerstört. Unser kleines Mädchen Emmy ist gestern von uns gegangen", postete Bode Miller bei Instagram, "niemals in einer Million Jahre hätten wir gedacht, dass wir so einen Schmerz erleben müssen. Ihre Liebe, ihr Licht, ihr Spirit wird niemals vergessen werden. Unser kleines Mädchen hat das Leben geliebt und hat es jeden Tag in vollsten Zügen genossen." Dazu veröffentlichte das Ehepaar zahlreiche Bilder des Kindes.