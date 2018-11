Bei Media Markt, Lidl und Co. Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Black Friday ist wieder da!

Egal ob man Weihnachtsgeschenke sucht, einen neuen Fernseher braucht oder den Vorrat an Pflegeprodukten wieder auffüllen muss: Am Black Friday gibt es deutschlandweit Millionen von Angeboten. Selbst viele kleinere Geschäfte machen bei dem Schnäppchenjäger-Tag mit, der ursprünglich aus den USA kommt. Hier einige der besten Anlaufstellen am Angebote-Freitag.