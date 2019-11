Bei Madame Tussauds in Berlin "Tatort"-Star Axel Prahl posiert neben seiner Wachsfigur

Wie aus dem Gesicht geschnitten: Der "Tatort"-Star Axel Prahl (59) zeigte sich am Freitag im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in Berlin mit seinem Ebenbild. Wie die "Bild" berichtet, wurde das 200.000 Euro teure Kunstwerk mit dem Auto aus Westfalen in die Hauptstadt gebracht, wo Fans die Figur bereits während der Premiere des neuesten Münster-Krimis sehen konnten.