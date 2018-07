Bei Kontrolle auf der A8 Drogen deponiert: Haarspray-Dose überführt Glatzkopf

Bad Feilnbach - Kurioser Einsatz für die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling: In der Nacht auf Sonntag haben die Beamten einen Autofahrer auf der A8 bei Bad Feilnbach kontrolliert. Der 29-jährige Mann war laut eigener Aussage gerade auf der Rückreise von einem Urlaub am Gardasee. Der Autofahrer konnte alle notwendigen Dokumente zeigen, zudem lagen keine Fahndungsnotierungen gegen ihn vor. So weit, so gut.