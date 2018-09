Bei Konferenz in Israel Nach Clinton-Frage: Monica Lewinsky stürmt von der Bühne

Monica Lewinsky gibt Statement ab

Auf Twitter schrieb Lewinsky über den Vorfall in Israel, dass das Thema des Interviews ihre zuvor gehaltene Rede sein sollte. Sie hatte darin über die Gefahren und positiven Seiten des Internets gesprochen. Über was anschließend geredet werde, sei klar abgesprochen gewesen, erklärte sie auf Twitter. Die Frage über Clinton hätte ihr ihre Gesprächspartnerin bereits einen Tag vorher gestellt: "Ich sagte, das sei tabu." Als ihr die Frage auf der Bühne erneut gestellt worden sei, sei ihr klargeworden, dass sie in die Irre geführt worden sei, so Lewinsky. Sie sei gegangen, da "es für Frauen wichtiger denn je ist, für sich selbst einzustehen und anderen nicht zu erlauben, ihre Geschichte zu kontrollieren".