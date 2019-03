Bei Kids' Choice Awards 2019 Jennifer Hudson: Statement-Hose passend zum Teppich

Der übliche rote Teppich bei Veranstaltungen ist bei den Kids' Choice Awards 2019 in Orange erstrahlt. Dieser Farbe hat sich Jennifer Hudson (37, "If This Isn't Love") angepasst. Die Sängerin und Schauspielerin erschien in einer orangefarbenen High-Waist-Hose mit Fransen entlang einer Außennaht, die genau den Ton des Teppichs traf. Dazu kombinierte sie ein weißes Oberteil mit viereckigem Kasten-Ausschnitt und Volant-Ärmeln. Weiße Stiefel von Christian Louboutin machten den Cowboy-Look perfekt.