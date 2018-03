Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die am Dienstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geführt hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 17 Jahre alter Schüler gegen 18.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Luitpoldstraße zur Kreuzung Münchner Straße. Zur selben Zeit fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Münchner Straße und wollte an der Kreuzung zur Luitpoldstraße links in diese einbiegen. Der Radfahrer hatte an einem vorschriftsmäßig an einem "Vorrang"-Zeichen gehalten. Da ihm jedoch der Autofahrer durch Handzeichen zu verstehen gab, dass er ihn überqueren lässt, fuhr der 17-Jährige wieder los.