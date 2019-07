Herzogenaurach - Der Besucher des Musikfestes starb in der Nacht auf Sonntag in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Samstag gegen 18 Uhr aus einer Gondel des Riesenrads gestürzt, der Grund für den Sturz aus dem Fahrgeschäft war unklar. Ein Notarzt hatte den Mann nach dem Unglück am Samstag zunächst behandelt, der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht.