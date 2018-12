Becker-Trennung wegen Geldprobleme?

Was war der Grund für das Ehe-Aus? War es auch die missliche finanzielle Lage von Boris? "Nein, es geht nicht um Geld. Es geht um Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt", so Lilly Becker zu Günther Jauch. Und weiter: "Bei unserer Scheidung geht es darum, dass die Zukunft von Amadeus gesichert ist." Bislang teilen Boris und Lilly das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn: "Boris darf Amadeus sehen, wann immer er will."