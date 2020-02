Bei "GNTM" Das sagt Heidi Klum zur Baby-Prophezeiung

Heidi Klum (46) ist vierfache Mutter. Bekommt sie mit Neu-Ehemann Tom Kaulitz (30) noch ein Baby? In der ersten Folge der 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" legte ihr beim Casting in München Kandidatin Charlotte die Karten und orakelte: "Heidi bekommt noch ein Baby!" Die 46-Jährige selbst sieht das etwas anders. In Episode zwei sagte Klum nun zu den Baby-Spekulationen: "Das wird nicht passieren! Der Backofen ist zu!"