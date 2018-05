Sarah Jessica Parker (53) erschien gerade mit ihren achtjährigen Zwillingstöchtern auf dem roten Teppich einer Gala - ein seltener Anblick! Der "Sex and the City"-Star ist bekannt dafür, die Kinder von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Am Donnerstagabend machte Parker eine Ausnahme, als sie mit Tabitha und Marion auf einer Spendenveranstaltung des New York City Ballets erschien.