Seine spielerischen Qualitäten sind über jeden Zweifel erhaben. Doch: Unter Bayern-Trainer Niko Kovac kam er in dieser Saison nicht mehr so recht zum Zug. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Zuletzt ein Außenbandanriss im Knie. "Ich fühle mich aber inzwischen schon wieder sehr gut. Ich will in ein bis zwei Wochen wieder voll belastbar sein", sagte James. Doch recht zufrieden kann er mit seiner Situation nicht sein. "Die Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr ist natürlich eine ganz andere. Unter dem neuen Trainerstab spiele ich nicht mehr so viel."