Bei "Endlich Feierabend" Boris Becker gibt erstes TV-Interview über seine Zeit nach Lilly

In der ersten Folge von "Endlich Feierabend" in Sat.1 hat Boris Becker (50) offen über die Zeit nach der Trennung von seiner Lilly (42) gesprochen. Zwar bestätigte er darin dem Moderatorenpaar Annett Möller (40) und Daniel Boschmann (37), schon "bessere Zeiten" erlebt zu haben. Er beteuerte aber auch, es solle "nicht alles für bare Münze" genommen werden, "was man so liest." Damit meinte er vor allem Berichte, zwischen dem einstigen Paar herrsche Eiszeit. "Ich glaube sogar, dass meine Frau und mein Sohn zuhause auf dem Sofa sitzen und zuschauen. Also hier: Liebe Grüße aus Berlin!"