Bei einer Party in Paris Kendall Jenner: Heißer Wow-Auftritt samt Nippel-Blitzer

Während sich die Promis noch auf der New York Fashion Week die Klinke in die Hand geben, sorgt Model Kendall Jenner (22) in Paris für Aufsehen. Die Halbschwester von Reality-Queen Kim Kardashian West (37) erschien in der französischen Hauptstadt zu einer Jubiläumsparty der französischen Luxusmarke Longchamp in einem schwarzen Hammer-Outfit. Das durchsichtige Spitzen-Dress von Longchamp bestach nicht nur durch einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Sowohl am Oberkörper als auch an den Beinen schimmerte ihre nackte Haut durch. Da Jenner auf einen BH verzichtete, kam auch ein Nippel zum Vorschein.