Bei einem Poloturnier Meghan und Harry: Verstößt dieser Kuss gegen das Protokoll?

Prinz Harry nahm am Donnerstag an einem Poloturnier teil, dass die Wohltätigkeitsorganisation Sentebale unterstützt, die er selbst mitbegründet hat. Die Organisation will das Bewusstsein für die lebenswichtige Arbeit mit HIV-betroffenen jungen Menschen im südlichen Afrika stärken. Es kamen über eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) zusammen, wie es auf Twitter heißt.