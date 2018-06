Bei einem Charity-Polospiel Herzogin Kate tollt mit ihren Kindern um die Wette

Prinz William war bei der "Maserati Royal Charity Polo Trophy" am Sonntagnachmittag im Beaufort Polo Club in Gloucestershire selbstredend auch dabei. Als Teilnehmer gab er am 97. Geburtstag seines Großvaters, Prinz Philip, und einen Tag nach der Parade zu Ehren seiner Großmutter, der Queen (92), auf dem Rasen alles.