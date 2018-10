Lehel - Oben braust der Verkehr und das gleich sechsspurig, unten rauscht der Eisbach. An der Prinzregentenstraße ist es nicht besonders idyllisch. Dreht man ihr aber den Rücken zu und schaut auf die Surfer und in den Englischen Garten geht es. Auf der Brücke unter den Bäumen steht man hier am grünen Torzum Englischen Garten.