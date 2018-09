Bei der New York Fashion Week Cardi B und Nicki Minaj: Beinahe-Schlägerei auf Party

Dass die beiden US-Rapperinnen Cardi B (25, "Invasion of Privacy") und Nicki Minaj (35, "Queen") nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind, ist nichts Neues. Jetzt artete der Streit am Rande der New Yorker Fashion Week beinahe in eine handfeste Keilerei aus. Was war passiert? Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, stürmte Cardi B auf ihre Rivalin zu, um sie aufgrund von angeblich verbreiteten Lügen zur Rede zu stellen.